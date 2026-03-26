イラン情勢をめぐりアメリカが15項目の停戦条件を提示したとされる一方、イラン側も25日国営メディアを通じて戦闘終結のための5つの条件を示しました。こうした動きを受け、木原官房長官は、「日本としては対話を通じた問題解決が重要と考えている」とした上で、アメリカとイランの協議が「良い方向に向かうことを期待している」と述べました。また「事態の早期沈静化に向けてさまざまな機会を捉え、アメリカを含めた関係国と様々