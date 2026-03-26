俳優の本田翼が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ』オープニングイベントに出席した。ベージュのトレンチコートを、袖から手首を見せたすっきりと着こなした本田は、Burberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」に「もう出てるかもしれないんですけど、春の訪れ」とおしゃれなタイトルを付け「春は出会いの季節ともいいますし、3月