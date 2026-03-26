メジャーリーグが本格的な開幕を迎える中、ドジャースとユニクロのコラボが誕生です。日本時間26日の朝、ロサンゼルスのドジャースタジアムで会見が行われ、ユニクロとドジャースが「長期パートナーシップ」契約を締結したことが発表されました。この契約で、64年の歴史を持つドジャースタジアムに初めて「UNIQLO Field at Dodger Stadium」とグラウンドにスポンサー名が付くことになり、センターフィールドの後方には巨大なユニク