ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（64）が23日、自身のブログを更新。情報番組『マチコミ』（テレビ埼玉）の月曜レギュラーを卒業したことを報告し、担当した10年間の月日を感慨深く振り返った。【写真】似てる？ダイアモンド☆ユカイ＆双子の長男＆次男の“顔出し”親子3ショット「10年間、本当に有り難うございました。長かったようで、振り返ると一瞬だった気がする。双子の息子が小学生になる頃にテレ玉の前の