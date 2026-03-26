タレントのJOY（40）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。愛娘とのエピソードを披露した。2019年にモデルでタレントのわたなべ麻衣と結婚し、現在5歳になる長女を育てているJOY。「株で負けてて」と切り出したJOYは「朝9時から始まるわけじゃないですか。市場がオープンして、自分の含み損が増えていく」と話し始めた。そして収録時点での話として「先週、結構大きな額を朝イ