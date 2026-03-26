繁華街での犯罪やトラブルの防止に向けAI＝人工知能を搭載した防犯カメラがきょうから富山市に設置されました。防犯カメラは県警察本部がきょうから富山市桜木町の2か所に4台設置しました。このカメラにはAIが搭載されていて、人の数や滞留時間を認知し、基準を超えた場合には富山中央警察署へ通知するほかカメラに付属しているスピーカーを通して現場に注意を促す機能がついています。桜木町エリアでは2年ほど前から