城端線と氷見線は、あいの風とやま鉄道に経営を引き継ぐ2029年度をめどに導入する「パターンダイヤ」で、平日の日中、30分間隔での運行を検討します。これはきょう開かれた城端線と氷見線の再構築について話し合う会合で、JR西日本が示しました。通勤・通学の時間帯に現状に比べ最大で3便増やし車両の数も増やすほか、一定の時刻に規則的に運行する「パターンダイヤ」については平日のおおむね午前10時から午後3時台の