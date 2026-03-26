◇インターリーグヤンキース7―0ジャイアンツ（2026年3月25日サンフランシスコ）MLBの26年シーズン開幕戦が行われ、ヤンキースがジャイアンツに完勝。17年ぶりWS制覇に向け、投打のかみ合う最高の形でシーズンをスタートさせた。2回1死一、二塁、7番・カバジェロの左翼左への二塁打で先制点を挙げると、1死二、三塁から続くマクマーンが中前に2点打。この回、打者9人攻撃で長短5安打を集めて、試合の主導権を握る5点を先