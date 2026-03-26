春のセンバツ高校野球。岐阜の大垣日大は、善戦するもベスト8入りはなりませんでした。 【写真を見る】【センバツ】岐阜･大垣日大 ベスト8進出ならず 山梨学院に3ｰ1で逆転負け 高校野球 大会8日目、2回戦で山梨学院と対戦した大垣日大は、1回。3番竹島のライトへのソロホームランで1点を先制します。 その後、同点に追いつかれ迎えた7回、満塁からタイムリーヒットを打たれ3対1と山梨学院に勝ち越しを許します。