杉咲花（28）が26日、都内で行われたサントリージン「翠（SUI）」新CM発表会に出席した。25年2月にメッセンジャーに就任し、2年目の杉咲に加え、この日から全国で順次オンエアの新テレビCM「晩飯ソーダ宣言／麻婆豆腐／生姜焼き」篇から、新メッセンジャーに就任した西島秀俊（54）と、そろって登場した。杉咲は、イベント後の代表取材で最近、はまっていることは？と聞かれると「マットに大量の突起物ができたものに寝っ転がり