あまりに微笑ましいゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で22万回再生を突破し、「気まずそうで草」「猫ちゃんの困り顔w」「カワイイやつめ！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：猫のケージに憧れている大型犬→ふと様子を見てみたら…自分の大きさを理解してない『まさかの行動』】 猫のケージに憧れて… TikTokアカウント