原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟について26日、県と新潟市が控訴する方針を固めたことがわかりました。水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判。新潟地裁は3月12日、原告全員を水俣病と認めるよう命じる判決を言い渡しました。原告側は控訴しないよう求めていますが、その後の関係者への取材で県と新潟市が控訴する方針を固めたことがわかりまし