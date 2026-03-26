YouTubeチャンネル「メラニーと僕」が3月24日、「【正直怖い…】人生初の味噌ラーメンに外国人が衝撃の反応…」と題した動画を公開した。 （関連：【画像あり】初めての札幌味噌ラーメンに感動するメラニーさん） 「メラニーと僕」はスコットランド出身の彼女・メラニーと、日本人の彼氏・りゅうきによるYouTubeチャンネル。メラニーの家族や友人が日本文化を体験する動画が好評