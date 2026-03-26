Harman Kardonから、Wi-Fi機能を内蔵した全方位型ワイヤレスホームスピーカー『Aura Studio 5 Wi-Fi』が4月2日に発売されることが発表された。 関連：【画像あり】ライティング機能を使っている様子 本製品は、同ブランドの人気シリーズ「Aura Studio」の『Aura Studio 5』をベースに、新たにWi-Fi機能を搭載したプレミアムモデルだ。Wi-Fi接続によりハイレゾストリーミング再生に対応