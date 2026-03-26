シェラトン都ホテル東京は、5階から7階までの全126室を改装し「プレミアムフロア 翠」として3月21日から順次リニューアルオープンする。客室はスイート、ラグジュアリー、デラックス、スーペリアの全126室。庭園の木漏れ日や水景のゆらぎをイメージした色彩と行灯風の照明で和モダンな空間を演出する。全室でバス・トイレ分離型とし、洗い場付きの独立型バスルーム、パウダースペースを設ける。室内にはシモンズ製マットレス、コッ