グレープストーンは、「ちいかわ」と「東京ばな奈ワールド」とのコラボレーション商品第2弾を3月27日に発売する。2025年に発売した第1弾「ちいかわバナナプリンケーキ」に続くコラボレーション。「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」と「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」の2種類を展開する。クッキーサンドは、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の計6種類の絵柄がプリントされたラ