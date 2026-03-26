ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜キシナウ線を3月29日から週28往復に増便する。機材はエアバスA321neoもしくはボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が1時間30分、キシナウ発が1時間35分から1時間40分。モルドバの首都キシナウは、ソビエト時代の広大な並木道と新古典主義の建築が織りなす独特の都市景観が魅力。近年はIT産業をはじめとする新興産業が台頭し、欧州最安水準のコストと高い教育水