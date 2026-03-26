鎮火に至らず知事が災害派遣要請防衛省・統合作戦司令部は2026年3月24日、群馬県で発生した林野火災に対応する陸上自衛隊所属の大型ヘリコプターCH-47による活動映像を、公式Xで公開しました。【これは神業…！】陸自ヘリによる空中消火の様子を映像で見る（動画）この林野火災は、3月21日に群馬県多野郡上野村で発生。地元消防が消火活動を続けましたが鎮火に至らず、同日群馬県知事から陸上自衛隊第12旅団長へ災害派遣要請が