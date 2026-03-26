サムスン電子ジャパンは、Samsung Galaxy S26シリーズの「Quick Share」が「AirDrop」に国内で対応したと発表した。 Samsung Galaxy S26+ 23日に韓国で提供が始まった「Quick Share」と「AirDrop」の連携が、本日26日10時に国内でも利用できるようになった。キャリア版のGalaxy S26シリーズも本日対応開始となる。 その他のGalaxyデバイスへの対応開始日は後日発表予定。 「設定」アプリ→「接