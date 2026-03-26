25日、フィギュアスケートの世界選手権がチェコで開幕し、新潟市出身の中井亜美選手がショートプログラムに臨みました。 ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した中井亜美。世界選手権への出場は初めてです。演技冒頭、自身の代名詞「トリプルアクセル」は回転が足りずミスとなりますが、その後は立て直します。3回転の連続ジャンプを見事着氷。終盤の3回転も成功させました。 それでも得点は伸び悩