これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越に融雪注意報、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。 下越では、夜遅くまで融雪による土砂災害に注意してください。雪が多く残っている地域では、しばらくナダレに注意が必要です。 ◆26日(木)これからの天気 上・中・下越では、雨が降ったりやんだりするでしょう。佐渡では雨がやんできますが、雲の多い天気が続きそうです。 降水確率は