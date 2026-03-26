県内最大級の道の駅＝長門市のセンザキッチンの駅長交代式が行われ、新駅長が意気込みを語りました。来月1日に新たに駅長に就任するのはセンザキッチンの直売所に務める清水美憂さんです。新駅長の交代は、現在の駅長の定年によるもので、交代式ではセンザキッチンのシンボルマークである青い鍋が清水さんに手渡されました。清水さんは千葉県の出身。長門市に来る前はディズニーランドでお土産や風船を販売するキャス