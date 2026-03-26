白毛のアイドルホース・ソダシの２番子となる牡馬が３月１１日に誕生していた。北海道苫小牧市のノーザンホースパークが２６日、Ｘで報告した。毛色は鹿毛という。桜花賞などＧ１・３勝を挙げたソダシが、寄り添うような写真とともに「元気な男の子を出産しました！」とポスト。放牧地を元気いっぱいに走り回っていて、ソダシも一生懸命にお世話していると報告した。２３年の安田記念がラストランとなり、繁殖入りしたソダシ