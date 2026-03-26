プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、福本豊氏は石井離脱をカバーできる選手層を持つ阪神、経験豊富なソフトバンクが優勝すると読んだ。【セ・リーグ】阪神は先発、中継ぎともに投手陣の層が厚く、有利にペナントを進められる。石井離脱も乗り切れるだけの駒がいる。巨人は復活を期す坂本、新外国人のダルベックら昨季からの上積みが欲しい。中日はバンテリンＤを狭くした