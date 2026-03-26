シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが25日、自身のインスタグラムを更新。春休みに家族旅行を満喫する様子を公開した。【写真】「幸せそう」わが子を抱きしめる2ショットを公開した加藤ミリヤ ※7.8枚目「今年の春休み。長年行きたかったクラブメッドへ 初めてのクラブメッド・北海道サホロ」と報告し、思い出ショットを複数枚披露。銀世界の中スキーを楽しむ様子や、加藤が子どもたちを抱きしめる後ろ姿などが写し出されて