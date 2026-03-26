俳優の西島秀俊と杉咲花が２６日、東京・港区のベルサール御成門タワーで行われたサントリージン「翠（ＳＵＩ）」新ＣＭ発表会に出席した。西島は同ブランドのメッセンジャーに新加入した。この日から全国でオンエアされる新ＣＭで２人は、大きな口で食事するシーンも。西島は「前日からおなかをすかせて行ったので、本当においしかったです」。一方の杉咲も「朝ご飯を抜いて、ご飯食べるつもりで現場に行ったので、すごく満