中国大使館に侵入したとして自衛官の男が逮捕された事件で、男が隣接する建物から塀を乗り越え侵入したとみられることがわかりました。警視庁公安部によりますと、陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する3等陸尉の村田晃大容疑者は24日、東京・港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。村田容疑者は容疑を認め、「中国大使と面会して日本に対する強硬姿勢を控えてほしいと伝えたかった」などと供述していますが、その後の取材