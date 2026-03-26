一部の報道で、不倫疑惑や議員会館での不適切な行為が指摘された松本文部科学相は26日、参議院文教科学委員会に出席し、「多くの関係する皆様方にご迷惑をおかけすることとなりました。この場をもってお詫びを申し上げます」と改めて謝罪した。その上で、「議員会館にかかる報道については、規則に反する不適切な行為はありません」と述べた。松本氏に関わる一連の報道を巡っては、野党側が本人からの正式な説明を求め、高校授業料