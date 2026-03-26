駅のホームと電車のわずかな隙間。実は転落事故の約3割が10歳未満の子ども（JR西日本近畿統括本部調べ）だという事実をご存じでしょうか。隙間に引っかかったり、頭まで落ちてしまったり…。そんな「ヒヤリ」では済まない事故を防ぐため、JR西日本が導入したのは妖怪「スキマモリ」でした。 【写真】「怖いけど、かわいい」SNSでも話題のスキマモリの正体「実はダンス好き!?」細かい設定も面白い（全12枚） これまでのポス