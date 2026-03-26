俳優の杉咲花と西島秀俊が２６日、東京・港区のベルサール御成門タワーで行われたサントリージン「翠（ＳＵＩ）」新ＣＭ発表会に出席。杉咲は自炊を楽しんでいることを明かした。西島は同ブランドのメッセンジャーに新加入した。同ブランドメッセンジャー２年目に突入した杉咲は、春らしい淡いグリーンのワンピース姿で登場。西島との共演に「すごく心強い。尊敬している方なのでうれしいですね」と声を弾ませた。料理に関し