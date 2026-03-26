ゴンチャが、店舗で働くクルーによるドリンク開発企画「クルーチャンピオンシップ2026」の最終投票を26日から開始した。全国から集まった1700以上のアイデアから選ばれた5案の中から、11月に販売する商品が決まる。投票は29日まで公式SNSで受け付ける。【画像】あなたの推しはどれ？蜜芋白玉にソルティーバター…最終候補一覧同企画は2024年にスタートした“クルーが主役”の開発プロジェクトで、日々店舗で接客するクルーなら