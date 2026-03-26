鬼越トマホークの金ちゃんが２５日、Ｘを更新。「小６で１００キロあった」ときに出演していたテレビドラマがＴＶｅｒで見られることを告知した。金ちゃんは「僕が子役の時出演していた僕らの勇気未満都市ＴＶｅｒで観れる時代がきました」と告知。自身が出演しているシーンを切り抜いて添付した。そこには今の面影を残すぽっちゃり姿の金ちゃんが。「小６で１００キロあったので僕らの勇気肥満都市と学校でいじられてました