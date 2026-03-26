イラン国営メディアは、イランがアメリカに対し、戦闘終結に向けて5つの条件を提示したと報じました。イラン側は交渉を否定していますが、アメリカのトランプ大統領は25日、「イランは合意を望んでいるが、殺害を恐れて言えないでいる」と主張しました。イラン国営メディアは25日、イランがアメリカに対し、戦闘終結の条件として攻撃や暗殺の完全停止、賠償金の支払いなど、5つの条件を提示したと報じました。また、イランのアラグ