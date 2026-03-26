◆センバツ第８日▽２回戦東北―英明（２６日・甲子園）ベスト８入りを目指す英明（香川）は、東北（宮城）と対戦。４回の攻撃で甲子園が騒然となる場面があった。４回２死一塁で、「８番・三塁」で出場した榎本侑晟内野手（２年）が頭部死球を受けた。榎本はその場に倒れ込み、立ち上がることができずに担架に乗せられて搬送された。臨時代走が送られてベンチ裏で治療を受け、直後の守備では元気よくグラウンドに帰還。三