落語家の立川雲水（55）が26日、Xを更新。高市早苗首相が訪米した19日にトランプ大統領に対して語った「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」の言葉を「徹夜で考えた」との参院予算委での答弁について、小噺を披露した。雲水は「【日本アネクドート〜納得篇〜】」として、小噺を1つ、ポスト。「『世界を平和に出来るのは、ドナルド…貴方しかいない』という台詞は、徹夜で私が考えたものだ…と高市早