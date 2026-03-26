フジテレビ「サン！シャイン」が２６日、放送され、米国によるイラン攻撃の影響を受けて金価格が下落していることについて専門家が解説した。情勢が落ち着けば価格は再び上昇するとの見通しにしばし沈黙となり、一転して笑いに変わった。番組には金のスペシャリストとして、日本貴金属マーケット協会代表理事の池永雄一氏が出演した。金価格が一時期３万円ちかくに上昇したものの、最近は２万５０００円台に下落していることに