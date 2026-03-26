タレントでフリーアナウンサーの延命杏咲実（22）が、26日までにインスタグラムを更新。青山学院大を卒業したことを報告した。延命は「本日、青山学院大学を卒業しました」と学位記を手にした袴姿の写真を公開。「日々の課題や卒論の執筆をこなすのはなかなか大変でしたが、やり遂げることができて本当によかったです学業とレポーター業を全力でやり切った4年間にできました！！」とつづった。ストーリーズでは「嬉しかったこと