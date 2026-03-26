『機動戦士ガンダム』ハリウッド実写映画版『GUNDAM（仮称）』に、日本の忽那汐里が出演することがわかった。本作への日本人キャストは初となる。米が伝えた。 合わせて、出演が報じられていたジェイソン・クラークは離脱となることがわかった。 役柄は明らかにされていない。忽那は日本の作品のほか、マーベル『デッドプール2』（2018）『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）でユキオ役として海外フ