米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」より、パーパ・エッシードゥが演じるセブルス・スネイプのビジュアルが初解禁された。 映画版で故アラン・リックマンが演じたスネイプ役を引き継ぐのは、ガーナにルーツを持つイギリス人俳優のパーパ・エッシードゥ。主演を務めるSFドラマ「 時を戻せ、世界を救え！」やエミー受賞ドラマ「I May Destroy You」、クライムアクショ