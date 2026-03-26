マーベル・テレビジョン「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第1話『ノーザンスター』では、同じニューヨークが舞台となった映画『サンダーボルツ*』（2025）との繋がりが示唆される局面があった。 この記事には、「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第1話『ノーザンスター』のネタバレが含まれています。 映画ともつながっている？-->