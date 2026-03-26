米HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」シーズン1にあたる、「ハリー・ポッターと賢者の石」の初予告編が全世界公開された。2026年のクリスマスに、米HBOおよび各地域のHBO Maxで放送・配信開始となることもわかった。 ﻿ J.K.ローリングの原作小説全7巻を再映像化するシリーズ。第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」の予告編は、ハリーがダーズリ&