能登半島地震による火災で甚大な被害を受けた石川県輪島市の朝市通り周辺で、26日から市街地の本格的な復興工事が始まりました。山下 実々 記者：「朝市通りです。その先では再建に向けた工事が始まり、更地となった土地に再び重機の音が響いています」輪島市は、朝市通り周辺の約5ヘクタールを対象にした土地区画整理事業を進めていて、宅地などの再建に向けた工事が始まりました。 市の区割り案では、東西に「にぎわい