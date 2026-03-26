NECは3月19日、AIおよびLLM(大規模言語モデル)を活用した映像分析において、明文化されていない危険の予兆を捉え、改善アドバイスを自動生成する技術を世界で初めて開発したと発表した。2026年度中の実用化を目指すとしている。同技術について○技術の概要この技術は、物流・運送や製造などの現場映像を分析し、危険の予兆を根拠となる映像シーンとともに示しながら、危険回避に役立つアドバイスを文章で自動生成するもの。.