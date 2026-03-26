【モデルプレス＝2026/03/26】女優の小沢真珠が3月25日、自身のInstagramを更新。娘との姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】2児の母・49歳女優「すっかりお姉さんに」娘と水族館楽しむ様子◆小沢真珠「娘と水族館へ」2ショット公開小沢は「娘と水族館へ」とつづり、写真を投稿。「ペンギンも可愛かったー」という小沢は、ペンギンの水槽の前で、帽子を被り指ハートでポーズを作る娘と、小沢の2ショットを公開している。そのほ