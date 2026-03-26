【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの益若つばさが3月24日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。雑誌「Popteen」（角川春樹書店刊）時代の仲間との平成ギャルメイクの姿をプリクラを公開し、注目を集めている。【写真】40歳レジェンドモデル「憧れの3人が並んでて胸熱」平成ギャルメイクで伝説モデルが再集結◆益若つばさ＆菅野結以＆舟山久美子、平成ギャル姿のプリクラ公開益若は「＃ウチらのプリ展」とハッシュタグをつけ「菅