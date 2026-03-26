現在、韓国社会を揺るがしている“テレグラム麻薬王”ことパク・ワンヨルの国内送還。単なる犯罪者の枠を超え、国家的な麻薬スキャンダルの盛大な幕開けを予感させている。【写真】フィリピンで「ヤク中にされた」女子アナ3月25日、フィリピンからパク・ワンヨルが韓国へと強制送還された。その背後に政財界や芸能界をも巻き込む薬物汚染の巨大な相関図が隠されているとされるなか、特筆すべきは、南陽乳業創業者の孫であり、パク