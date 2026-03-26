【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の杉野遥亮が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新生活で一番大変だった思い出を明かした。【写真】30歳人気俳優、坊主姿×フォーマル衣装でイベント登場◆杉野遥亮、司会に逆質問グレーのセットアップで登場した杉野は、香水とは「自分を守ってもらってる感覚は強いかもしれないです」と表現。最近、坊主へイメージチェンジした