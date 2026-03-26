BTSのJ-HOPEが、世界的ファッションハウス「ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）」とのコラボレーションを通じて、独自の美学を再び証明した。3月25日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、クリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムスと共に制作した『LVバターソフトスニーカー』の写真を公開した。【写真】J-HOPE、日本人俳優と意外なツーショット写真の公開と共にJ-HOPEは、「コラボレーションの過程で自分だけのスタ