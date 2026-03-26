韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年3月25日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースを「親日球団」と批判的に報じた。「ファンの野次にもロバーツ監督の『尽きることのない日本愛』」同メディアが不満を示したのは、韓国出身キム・ヘソン内野手（27）と、日本出身の佐々木朗希投手（24）を巡る、デーブ・ロバーツ監督（53）の起用法だ。大リーグ2年目となるキムは、オープン戦9試合に出場し、打率.407、出塁