約5億円相当の東京の自宅を持つモデルのSHIHO（矢野志保）が、親友である元ICONIQのアユミ（伊藤ゆみ）に高級プレゼントを贈った。3月27日に韓国で放送されるバラエティ番組『新商品発売〜コンビニレストラン』では、モデルであり、格闘家の秋山成勲の妻でもあるSHIHOのエピソードが公開される。【写真】SHIHO、東京の5億円超え自宅先週、番組に初登場したSHIHOは、秋山成勲にサプライズ弁当を届け、夫の反応に思わず涙を見せて話